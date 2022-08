Un black out di un paio d’ore, tra le 12 circa e il primo pomeriggio, ha bloccato l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Un guasto alla rete elettrica, che fermato l’impianto di condizionamento, lasciando tanti in attesa di partire o all’arrivo al caldo. Cosa ancor peggiore: lo stop ha messo fuori uso anche i sistemi a raggi X per il controllo dei bagagli dei passeggeri, così che il personale addetto alla sicurezza ha dovuto effettuarli manualmente causando lunghissime code al check-in.

La Sogaer si scusa con tutti i passeggeri, sottolineando che non si tratta di un guasto interno all’azienda e che i dispositivi che garantiscono l’erogazione dell’elettricità anche quando questa viene a mancare hanno permesso di attenuare il disservizio della rete Enel.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno mandato una nota all’Enac, alla Sogaer e alla Sogaer Security per evidenziare le criticità legate ai servizi dei lavoratori nell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

