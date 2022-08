Appena si alza lo sguardo verso il cielo, ci si trova di fronte a una vera e propria opera d’arte. Una serie di ricami tutti realizzati dalle mani esperte di alcuni residenti del Comune di Domusnovas.

L’idea nasce in alternativa ai rinomati ombrellini colorati che ogni estate colorano le vie centrali dei Comuni di Iglesias e Pula. Ma anche in questo caso, qualcuno scrive tra i commenti alle foto che stanno iniziando a circolare sul web: “Lo facciamo anche a Tortolì, dallo scorso anno”. Una sfida al bello che i turisti in arrivo nell’Isola indubbiamente apprezzeranno.

