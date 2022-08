Nel corso della notte, la Polizia di Stato ha denunciato un giovane di 19 anni per esplosioni pericolose.

Nel corso dei controlli nelle zone della movida notturna, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un locale nei pressi delle scalette di Santa Chiara, in quanto erano stati segnalati degli spari.

Intervenuti sul posto, i poliziotti hanno identificato tre giovani cittadini italiani, di età compresa tra i 19 e 21 anni, coinvolti poco prima in una lite tra altri coetanei. Dal controllo personale è emerso come uno dei tre fosse in possesso di cartucce di uno strumento di segnalazione acustica “scacciacani”.

Al termine delle operazioni il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di esplosioni pericolose.

