Paura ad Assemini, in via Tevere, dove questa notte due persone sono rimaste ferite gravemente al termine di una rissa finita a coltellate.

Sul posto il 118 che ha trasportato i due feriti in codice rosso al Brotzu per traumi importanti e lesioni. Le loro condizioni sono gravi.

In corso le indagini per identificare altri giovani coinvolti nella rissa e acccertarne le cause.

