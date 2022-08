Divulgatore colto e raffinato, Piero Angela è entrato nelle famiglie degli italiani portando la propedeutica scientifica attraverso il mezzo televisivo. Non è un caso che la sua scomparsa abbia provocato una sorta di lutto nazionale: come e più di Alberto Manzi, l’uomo incarnava il maestro – scolastico e di vita – perfetto.

Nel giorno della morte si sono sovrapposte due informazioni discordanti. Da un lato gran parte dei giornali ha scritto che Piero Angela è deceduto a Roma. Il primo lancio di agenzia, però, la prima flash news diceva “è morto a Cagliari”, e questa dicitura inizialmente è stata ripresa da Wikipedia (per poi essere modificata in un secondo momento). Come è nato l’equivoco? Da dove nasce la fake news di Cagliari?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it