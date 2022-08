Una lettera aperta che impegna i futuri parlamentari di ogni schieramento politico a portare avanti la battaglia dell’insularità. Lo chiedono Michele Cossa, cofondatore del Comitato promotore per l’inserimento del principio dell’insularità in Costituzione e Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato tecnico scientifico, che questa mattina a Cagliari hanno presentato la missiva aperta ai candidati e alle candidate alle elezioni politiche del 25 settembre.

L’obiettivo è che coloro che rappresenteranno l’Isola nel prossimo Parlamento si sentano protagonisti di un impegno di coesione, come lo sono stati i predecessori nella fase di approvazione della modifica costituzionale, e faccia il possibile perché l’insularità in Costituzione produca effetti. “In questa prospettiva – scrivono Cossa e Mongiu – vi chiediamo di assumervi la responsabilità di procedere in questa direzione, a partire dall’impegno a costituire un intergruppo ‘insularità’, che ricomprenda i parlamentari isolani di ogni schieramento, con l’obiettivo primario di tutelare la nostra e le altre isole italiane”.

“Un impegno – proseguono i rappresentanti del Comitato scientifico – che porti alla definizione di ogni provvedimento, sia esso legge, misura, strategia, utile alla Sardegna. Proponiamo fin d’ora di organizzare un’iniziativa specifica con l’obiettivo di favorire un tale pubblico pronunciamento da parte dei candidati e delle candidate al prossimo Parlamento”.

