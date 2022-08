Non si fermano gli incendi in Sardegna. Soltanto nella giornata di ieri son stati registrati 10 roghi, per 3 dei quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Tra questi, si segnala l’incendio divampato a Villamassargia, in località Podere n.3, che ha percorso una superficie di circa tre ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13,51.

Più su, a Usellus, un altro rogo è scoppiato in località Serras. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di macchia mediterranea, pascolo, sughere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18,17.

Ancora a Burgos, tra le aree più colpite in questa stagione estiva, le fiamme sono divampate in località Truveinerva. Il rogo è stato spento in serata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it