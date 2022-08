Anche il Movimento 5 Stelle svela le carte per le prossime elezioni politiche del 25 settembre e presenta i suoi 38 candidati in Sardegna.

Per la Camera dei deputati, si propongono il senatore uscente Emiliano Fenu, il deputato uscente Mario Perantoni, l’ex vicesindaco di Assemini Gianluca Mandas, l’ex consigliere comunale a Cagliari Peppino Calledda, Michele Bardino, Alessandro Bordigoni, Maria Rosaria Calascibetta, Alessandro Cantone, Alessio Canu, Susanna Cherchi, Luciano Congiu, Giuseppe Cuccu, Antonio Deiara, Dino Delirio, Pier Luigi Dilengite, Alfideo Farina, Guido Faenza, Enrico Fermo, Mauro Iacuzzi, Antonio Mattu, Giuseppe Meloni, Giovanni Murgioni, Giacomo Piga, Luigi Pilloni, Mario Rubanu.

Per il Senato, invece, concorrono: l’ex vicesindaco di Carbonia Gianluca Lai, l’ex sindaco di Assemini Sabrina Licheri, Daniel Buggiani, Marco Busdraghi, Marcello Cherchi, Antonietta Congiu, Angelo Guitto, Loredana La Barbera, Nicola Marini, Giancarlo Pintus, Carlo Poerio, Antonio Giovanni Riu, Michelangelo Serra.

La viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde, così come il senatore uscente Ettore Licheri rientrano nell’elenco di persone che, in caso di via liberi degli iscritti, verranno inserite – seguendo un criterio di priorità – nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali.

