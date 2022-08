Ci sono anche 18 case di riposo in Sardegna tra le 351 controllate dai carabinieri dei Nas durante il periodo di Ferragosto. In totale ne son state individuate 70 irregolari e son state contestate 127 sanzioni penali e amministrative per un totale di 40mila euro.

Tra i casi più eclatanti, quello di un anziano ferito da un’assistente che si trovava sotto l’effetto dell’alcool e una cucina infestata da blatte.

La campagna, che ha coinvolto residenze assistenziali assistite (Rsa), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, è stata pianificata per verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta a una riduzione degli operatori dovuta alla fruizione di ferie e riposi lavorativi.

Tra le violazioni più ricorrenti: carenze strutturali e o rganizzative delle strutture, come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, ma anche la loro sistemazione in ambienti eccessivamente ristretti oltre a una carenza di assistenza dovute a personale mancante o non qualificato. In 12 strutture è invece stata riscontrata la totale assenza di estintori ed altri sistemi di prevenzione antincendio.

