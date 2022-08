Sono 105 le persone fermate dalla Guardia di Finanza a Olbia, in occasione del Red Valley Festival, per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli nella quattro giorni di musica, che ha visto la partecipazione di 70mila persone in totale, sono stati serrati con metal detector e cani anti droga.

Durante le operazioni è stato operato il sequestro di marijuana, detenuta in infiorescenze o in sigarette preconfezionate, hashish, cocaina già suddivisa in dosi, ed ecstasy.

