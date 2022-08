Tragica morte quella di Gianfranco Palmieri, 79 anni, storico direttore del Tennis Club di Cagliari, che questa mattina ha perso i sensi mentre camminava in riva al Poetto, all’altezza dell’ex ospedale Marino.

L’uomo, molto conosciuto in città, ha avuto prima un malore poi è stato portato nella postazione del bagnino per la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti del caso.

