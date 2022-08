Circola sul web una mappa realizzata dalla Commissione Europea per far conoscere le varie aree geografiche del Continente. Se a Roma troviamo il classico Colosseo, a Napoli la pizza e a Venezia il gondoliere, nella vicina Corsica Napoleone così come Einstein in Svizzera o Leonardo Da Vinci a Firenze, per la Sardegna è stata scelta una pecora che sosta sotto un pino.

Immediata la reazione sul web, che ha tacciato di “ignoranza” gli autori del grafico, che ancora una volta presentano un cliché duro a morire dell’Isola popolata da greggi, dimenticandosi i grandi autori che l’hanno resa grande. Quest’anno, ad esempio, si poteva ricordare, in occasione del 150esimo dalla nascita, un nome a caso: Grazia Deledda.

