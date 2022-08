“Mi pare che Fratelli d’Italia non sia mai stata al Governo in questi anni e non mi pare che il PD, con la collega Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro, possano dare lezioni su come si combatte la povertà visto che, sotto i loro governi, si sono moltiplicate le crisi aziendali e le nuove povertà”, commenta il deputato di FdI Salvatore Deidda.

Il riferimento è alla replica della deputata dem alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha definito “un fallimento totale” il reddito di cittadinanza. “Dica in Sardegna che toglie aiuto ai poveri”, è intervenuta Mura nella giornata di ieri.

“Andiamo insieme dai lavoratori di Air Italy che attendono ancora il tavolo per salvare il loro lavoro, parliamo dei lavoratori della sicurezza privata che rivendicano un tavolo per il nuovo contratto, i lavoratori della Sanac, della Portovesme o del Polo di Porto Torres. Parliamo di costo del lavoro, troppo alto. Due legislature in cui il Pd è stato al Governo e non hanno mai tagliato il costo del lavoro o semplificato la vita a chi vuole creare impresa. Basta lezioni”, conclude Deidda.

