Dopo l’arrivo di Matteo Salvini a Olbia di venerdì 12 agosto, accolto dal presidente Solinas e gli assessori della Giunta regionale, è il turno di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha scelto Cagliari come unica tappa dell’Isola. E non a caso, dato che la città è amministrata dal collega di partito, Paolo Truzzu, che potrebbe ricevere la carica di viceministro nel caso in cui il centrodestra vincesse alle prossime elezioni.

Il comizio si terrà il 2 settembre in Piazza del Carmine, nel pomeriggio, alla presenza del sindaco e degli assessori della Giunta comunale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it