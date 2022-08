Da qualche settimana, fonti non ufficiali avevano fatto trapelare la notizia che il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, avrebbe preso parte a un ipotetico Governo guidato da Giorgia Meloni – ad oggi data per vincente – in qualità di viceministro.

La replica del primo cittadino, che non si era ancora espresso a riguardo, è arrivata questa mattina in un’intervista a L’Unione Sarda: “Ci ho pensato, ma la scelta è stata semplice. Ho preso un impegno per la mia città e intendo portarlo avanti sino alla fine del mandato”.

La direzione nazionale di Fratelli d’Italia, però, fa sapere Truzzu, “ha chiesto la disponibilità a chi ha un ruolo di rilievo nel partito”. Quindi non si esclude, anzi è ben caldeggiata dallo stesso primo cittadino, la presenza di un esponente locale nel prossimo Governo nel caso in cui sia il centrodestra ad averla vinta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it