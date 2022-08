Sergio Nuvoli è il nuovo presidente del Corecom Sardegna. Il giornalista professionista è stato nominato con decreto del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, pubblicato su Buras il 18 agosto.

A 51 anni, Nuvoli si occupa attualmente della comunicazione istituzionale dell’Università di Cagliari. Con una laurea in Giurisprudenza, ha conseguito poi il Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza all’Università di Ferrara. È inoltre presidente regionale e vicepresidente nazionale del Gus, il Gruppo uffici stampa della Fnsi.

“Non c’è tempo da perdere – dichiara all’Ansa -. L’urgenza è il monitoraggio del rispetto della par condicio durante la campagna elettorale già in corso: significa garantire il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi che l’istituzione Corecom intende proteggere”.

“In Sardegna – aggiunge Nuvoli – l’informazione passa attraverso centinaia di professionisti e professioniste che lavorano nelle testate giornalistiche tradizionali, ma sempre più in quelle online, che non sono né censite né adeguatamente supportate”. “La sfida del digitale e dei social è solo la più nuova – prosegue – in un mondo sommerso fatto spesso di retribuzioni da fame: occorre conoscere per capire cosa fare”.

Il neoeletto presidente del Corecom Sardegna lavorerà insieme ai colleghi Stella Locci, Graziano Cesaraccio e Alessandro Balzani.

