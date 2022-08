Attimi di paura questa mattina in via Cimarosa, a Cagliari, dove la vetrata di una gastronomia è andata in frantumi, provocando un fortissimo boato e un principio di incendio.

Si pensa a una fuga di gas, ma sono ancora in corso gli accertamenti per capire le cause del fatto.

La titolare, che ha riaperto proprio oggi dopo le ferie, ha riportato un’ustione a un braccio ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco per la verifica dei danni. Fortunamente, il principio dell’incendio è stato spento da un commerciante intervenuto con un estintore subito dopo aver sentito l’esplosione.

