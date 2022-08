Dopo diversi giorni di ricerche, è stato ritrovato il coltello utilizzato nell’aggressione avvenuta alla Marinella, a Olbia, la notte dello scorso 14 agosto.

L’arma da taglio, infatti, coinciderebbe con le descrizioni dei testimoni della rissa che ha coinvolto il trapper romano di 26 anni Elia Di Genova, in arte Elia 17 Baby, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio, e un 35enne sassarese che si trova ricoverato in ospedale. Quest’ultimo, come ha raccontato, è stato accoltellato alla schiena dal trapper e ora rischia la paralisi degli arti inferiori.

Il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso ha disposto l’invio del coltello al Ris di Cagliari per le analisi tecniche, allo scopo di trovare tracce ematiche ed eventuali impronte digitali.

