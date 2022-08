Ancora incendi nell’Isola. Sono 10 i roghi divampati nella giornata di ieri su tutto il territorio regionale, per tre dei quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Gli elicotteri sono accorsi nel territorio comunale di Donori, in località Monti Su Zurru, dove sono andati a fuoco tre ettari di incolto e cinque di macchia mediterranea. A Narcao, in località Is Ceas de Villascrua, le operazioni di spegnimento si son concluse alle 15,20 circa, mentre si è dovuta attendere la tarda serata per il rogo scoppiato a Sindia, in località Sette Chercos.

