Questa mattina un giovane di 28 anni, di origine maliana, è stato arrestato per tentata rapina nei confronti di un’automobilista di 52 anni a Sestu.

Precisamente, all’incrocio tra via Cagliari e via Cavour, il ragazzo si è avvicinato al mezzo mentre la donna era ferma allo stop insieme a un’altra passeggera, amica della stessa. Il 28enne ha infilato la mano destra nell’abitacolo afferrando per i capelli la conducente, intimandole di consegnargli il cellulare e la borsa. Lei però ha accelerato e si è così divincolata dalla presa.

Una volta scattata la denuncia da parte della donna ai carabinieri di Sestu, il giovane, residente a Quartu, è stato subito rintracciato e arrestato. La condanna inflitta dal giudice è di 18 mesi di reclusione con la condizionale.

Appena dopo l’udienza a Cagliari è stato scarcerato.

