Hanno tentato l’assalto a un centro estetico di Quartu, nella notte, ma l’operazione non è andata a buon fine. In arresto un 32enne, che avrebbe tentato di forzare la serrando in ingresso, non riuscendoci. Con lui probabilmente un altro complice, che però si è dato alla fuga.

Durante il blitz, una Volante impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato quel che stava accadendo ed è subito intervenuta.

Il 32enne catturato è stato condotto in Commissariato e arrestato per tentato furto.

