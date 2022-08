Nel corso del pomeriggio di mercoledì 24 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 52 anni per detenzione illegale di arma comune da sparo e per accensioni ed esplosioni pericolose.

Gli agenti del Commissariato di Iglesias sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, in quanto poco prima erano stati segnalati degli spari provenire da un’abitazione.

Intervenuti sul posto, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento di un uomo di 52 anni, il quale era stato visto sparare alcuni colpi di pistola da una finestra del proprio appartamento. Gli agenti hanno così rinvenuto, nascosta in cucina, una pistola a salve “scacciacani”, modificata in modo da renderla efficace per lo sparo di proiettili, completa di caricatori e di alcuni proiettili realizzati artigianalmente. I colpi esplosi hanno danneggiato la carrozzeria di un’autovettura posteggiata nel parcheggio condominiale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi di rito.

L’uomo è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato e, al termine degli accertamenti, tradotto in stato di arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo e per accensioni ed esplosioni pericolose presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

