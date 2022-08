L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Romana, in provincia di Sassari. Un uomo in sella alla sua bici stava percorrendo la statale 292 quando ha sbandato contro il guard rail in un tratto in discesa ed è finito sull’asfalto battendo violentemente la testa.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

Gli automobilisti lì presenti hanno subito dato l’allarme e il ciclista è stato trasportato con l’elisoccorso al Santissima Annunziata. È in coma.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi per identificare l’uomo che non aveva con sé i documenti.

