A seguito delle verifiche del personale tecnico, questa mattina a Cagliari è stato effettuato un intervento urgente di messa in sicurezza di un pino situato presso lo spartitraffico di viale Campioni d’Italia 1969/70. L’albero è stata abbattuto per preservare l’incolumità pubblica.

Dalle verifiche tecniche è emerso un importante cedimento della pianta, con movimento della zolla radicale e con rilevanti lesioni presenti in entrambe le branche principali, tali da rendere necessario l’immediato intervento, anche in considerazione del posizionamento dell’esemplare di pino tra due trafficate arterie stradali in ingresso e in uscita dalla città.

