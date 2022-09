Venerdì 2 settembre è attesa a Cagliari, in piazza del Carmine, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Per motivi di sicurezza, quindi, l’amministrazione comunale ha deciso con due ordinanze dirigenziali di modificare la viabilità della zona.

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 1 settembre, e sino alle ore 24 di domani, venerdì 2 settembre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nel vico Malta (tra la piazza Del Carmine e la via Malta), via Crispi (tra le vie G. M. Angioy e Sassari), via Sassari (dalla via Roma al civico 33), piazza Del Carmine, via Maddalena (tra la via Mameli e il viale Trieste).

Dalle ore 16 alle ore 24 di domani sarà vietato il transito veicolare anche nel vico Malta (tra la piazza Del Carmine e la via Malta), via Crispi (tra le vie G.M. Angioy e Sassari), via Sassari (tra le vie Roma e Mameli), piazza Del Carmine, via Maddalena (tra la via Mameli e viale Trieste).

