Si è chiusa alle ore 20:00 di giovedì 1 settembre la sessione estiva del calciomercato 2022/23. Il Cagliari ha perfezionato nel pomeriggio le ultime operazioni, in modo da garantire a Liverani le pedine giuste per la risalita in serie A: ecco dunque Filippo Falco ed Elio Capradossi, rispettivamente nuovo attaccante e nuovo difensore rossoblù.

Capradossi arriva in Sardegna a titolo definitivo dallo Spezia. Nell’ultima stagione ha sommato 32 presenze e 2 gol con la Spal. Falco invece non è riuscito a rescindere dallo Stella Rossa, ma la formazione di Belgrado ha concesso che l’ala offensiva potesse sbarcare al Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

Hanno lasciato l’isola invece Sebastian Walukiewicz e Jacopo Desogus. Il difensore polacco aveva chiesto di essere ceduto ed è stato accontentato, rimarrà in A con l’Empoli. Scende invece in Lega Pro al Pescara il giovane talento cagliaritano, a cui la società diretta da Tommaso Giulini ha deciso di dare una opportunità per poter giocare con più continuità.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it