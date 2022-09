La Regione, nell’imminenza del nuovo anno scolastico 2022-2023, verifichi l’attuazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto al contagio da Covid per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell’aria nelle scuole e i trasporti scolastici. Inoltre si assicuri che la digitalizzazione copra tutta la Sardegna nell’eventualità di un ricorso emergenziale alla didattica a distanza. Lo chiede una mozione rivolta al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, prima firmataria Laura Caddeo del gruppo Liberi e Uguali Sardigna – Articolo 1 – Demos -Possibile.

“Nell’imminenza della ripresa delle lezioni in tutta Italia (in Sardegna prevista per il prossimo 14 settembre) – si legge nel documento sottoscritto anche dagli altri consiglieri del gruppo Eugenio Lai, Daniele Cocco e Maria Laura Orrù – sono arrivate da Roma “le Linee Guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”, contenute nel DPCM 190 del 26 luglio scorso e riprese dal Vademecum del ministero del 28 agosto scorso.

Queste disposizioni stabiliscono che “il dirigente scolastico richiede ai dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. È pertanto necessario, dicono i consiglieri LADP, che la Regione vigili sull’attuazione di queste prescrizioni in tutti gli istituti scolastici sardi.

Considerati poi i problemi coi trasporti nello scorso anno scolastico, soprattutto tra i paesi dell’interno della Sardegna, la mozione chiede che Solinas e Biancareddu garantiscano il trasporto degli studenti in base agli orari delle lezioni e alla prevenzione del contagio. Infine, pur nello scenario attuale che esclude per ora il ricorso alla didattica digitale a distanza, i consiglieri del gruppo LADP chiedono alla Regione lo stato dell’arte per quanto riguarda la digitalizzazione capillare in tutti i centri della Sardegna.

