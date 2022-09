Un giovane di 20 anni è stato arrestato questa mattina a Cagliari, in via Cavour, per tentato omicidio nei confronti di un 42enne del Bangladesh. Dopo averlo accoltellato al braccio sinistro e all’addome, l’aggressore si è dato alla fuga.

I carabinieri del Radiomobile hanno subito avviato le ricerche, ma il 20enne si è presentato a mezzogiorno, con il suo legale, al Comando della Stazione di Cagliari Villanova per consegnare il coltello utilizzato.

Il giovane, su disposizione del pm, è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

Il ferito è ora ricoverato al Santissima Trinità in prognosi riservata.

