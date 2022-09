I portavoce all’opposizione nel Consiglio comunale di Alghero, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, del Movimento 5 stelle, denunciano la “totale inettitudine” degli amministratori locali, sindaco compreso, il presidente e il direttore, “nel gestire il Parco di Porto Conte e i suoi siti di tutela speciale”. In particolare, il riferimento è alla località di Punta Giglio.

A far storcere il naso al gruppo all’opposizione comunale di Alghero, sono “i sistemi di illuminazione notturna [che] si notano da chilometri, cosa che sembrerebbe contravvenire le basilari norme previste per i siti Natura 2000”. Ma non è tutto: “Per accogliere più tipologie di persone – scrivono in una nota i portavoce Cinque Stelle – è stato eliminato il divieto di portare con sé animali domestici. I mezzi elettrici vanno su e giù a tutte le ore del giorno, recando disagi a chi cammina lungo il sentiero e rendendo asfittica la vegetazione per i gran polveroni che sollevano al loro passaggio, ma nelle ore buie il disturbo per la fauna selvatica è palese”. “Ci sono immagini e video – concludono Alivesi e Di Maio – che mostrano l’addomesticamento e la somministrazione di cibo agli animali selvatici, cosa in teoria assolutamente vietata”.

