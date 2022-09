Una risposta di pubblico enorme, e si vede che l’entusiasmo è notevole. La Torres Calcio è stata accolta da una fiumana di persone in Piazza Tola a Sassari nella serata di giovedì 1 settembre nel corso della presentazione della nuova stagione. Non solo la squadra, ma ad esser tra i temi caldi della serata anche le nuove maglie e gli obiettivi da perseguire nel prossimo campionato di Serie C.

Grandi applausi per dirigenti, staff, e giocatori. L’occasione è stata importante per invitare tutti i tifosi rossoblù a seguire le sorti della Torres domenica 4 settembre alle ore 14:30, quando gli uomini di Alfonso Greco scenderanno in campo sul campo di Chiavari per opporsi alla Virtus Entella.

(Foto credit: Alessandro Sanna, Pagina Facebook Torres calcio)

