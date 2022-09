A partire da lunedì 5 settembre sarà avviata l’ultima fase dei lavori all’interno della galleria “Li Cuponeddi” sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, a San Teodoro, in provincia di Sassari.

Gli interventi prevedono la chiusura di una carreggiata e la deviazione lungo la carreggiata libera, allestita a doppio senso di marcia. Questa fase dei lavori sarà conclusa entro il 19 settembre.

Il provvedimento, come già in precedenza annunciato, si rende necessario per ultimare le lavorazioni sugli impianti tecnologici dopo la rimozione temporanea del cantiere che aveva permesso la riapertura del tunnel durante il mese di agosto, disposta per limitare i disagi al traffico.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas del valore complessivo di 80 milioni di euro che, oltre a ‘Li Cuponeddi’, riguarda anche le gallerie ‘San Francesco’, ‘S’Iscala’ e ‘Berruiles’ e prevedono l’adeguamento degli impianti tecnologici e il miglioramento delle opere strutturali.

