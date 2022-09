“Giorgia Meloni dichiara che per salire sul palco di Fratelli di Italia con una bandiera rainbow c’è bisogno di coraggio. Questo è solo un assaggio di quello che potrebbe accadere se la destra vincesse le elezioni. L’onorevole Meloni è libera di pensarla come vuole fino a quando le sue posizioni non alimentano discriminazioni creando cittadinə di serie B”. Lo afferma Marilena Grassadonia, candidata alla Camera con Alleanza Verdi Sinistra nel collegio plurinominale di Roma, Palermo, Messina ed Enna, dopo l’episodio di Cagliari e le parole della leader di FdI.

“È per questo onorevole Meloni, per difendere il vostro pensiero che avete applaudito in Senato contro il ddl Zan? – prosegue l’esponente Lgbt della sinistra – È per difendere il vostro pensiero che avete votato contro la legge sulle unioni civili? È per difendere il vostro pensiero che ostacolate le tutele per i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno?”.

“Non ci meritiamo certo un’Italia così – conclude Grassadonia – e noi come Alleanza Verdi Sinistra faremo di tutto per difendere i diritti di tutti e tutte, la democrazia e l’uguaglianza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it