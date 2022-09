Tragico incidente sulla strada statale 125 “Orientale Sarda”: a perdere la vita è un motociclista. Il tratto in corrispondenza del km 170,000 a Baunei è stato chiuso provvisoriamente in entrambe le direzioni. Sono presenti le squadre Anas, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Nel corso delle prossime ore daremo maggiori informazioni sull’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it