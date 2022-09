La Sardegna entra nella top 25 dei migliori B&B in Italia. Sono infatti ben due le strutture che sono state insignite dei Premi Travellers Choice: Cinque Mori di Baunei (al numero 12) e Il Cagliarese di Cagliari (al numero 14).

Il premio Travellers’ Choice è un riconoscimento che viene assegnato alle strutture ricettive che offrono continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo. È la community di Tripadvisor a scegliere i vincitori del premio: veri viaggiatori che partono, scoprono e condividono esperienze.



“A me sembra un grandissimo risultato per una piccola realtà come la nostra. Il nostro più grande merito è credere fortemente nell’accoglienza” spiega ai nostri microfoni Paola Moro, proprietaria del B&B Cinque Mori. “Il nostro impegno giornaliero è quello di raggiungere la piena soddisfazione dell’ospite facendolo sentire coccolato e a suo agio. Ritengo anche che il merito non sia solo nostro ma di un paese intero che contribuisce a creare un’atmosfera unica“.

