Ancora un pareggio, questa volta all’ultimo respiro, per il Cagliari nel campionato Primavera. I ragazzi diretti da mister Filippi hanno pareggiato per 1-1 con l’Empoli al 96’ grazie alla zampata di Yanken che ha risolto una gara che i rossoblù hanno per molti tratti dominato.

Un punto prezioso, il terzo in quattro partite, che dà fiducia per continuare il lavoro e certifica una volta di più l’anima battagliera del gruppo di Michele Filippi. Si tratta del terzo pareggio di fila dopo quelli con l’Inter e il Torino.

“Portiamo a casa un punto prezioso e meritato per quanto visto nell’arco della gara, soprattutto nel primo tempo” ha commentato il tecnico cagliaritano. “I primi 45′ sono stati di grande spessore, abbiamo tenuto bene il campo in fase di non possesso e ci siamo creati gli spazi giusti quando avevamo la palla tra i piedi. Anche la fase difensiva contro uno dei migliori attacchi del campionato è stata di ottimo livello”.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

