Un motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo uno spaventoso incidente occorso in via della Pineta a Cagliari. La sua moto ha preso fuoco e fatto vivere momenti di paura ai presenti.

Lo scontro è avvenuto in seguito alla collisione tra un’auto che usciva da un distributore di carburante e una moto che sopraggiungeva. Il conducente della moto è stato sbalzato ed è andato a sbattere contro un’altra auto che giungeva sulla via opposta rimanendo poi a terra, esanime.

La moto ha proseguito la sua corsa e, dopo aver sbattuto contro una serranda, è finita in fiamme. Il centauro è stato subito soccorso mentre sul posto sono poi intervenute pattuglie delle forze dell’ordine.

