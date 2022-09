Non inizia bene l’avventura della Torres nel campionato di Serie C. I sassaresi sono stati sconfitti di misura per 1-0 in trasferta, sul campo della Virtus Entella.

I rossoblù guidati da mister Greco hanno giocato una gran partita, provando a comandare il gioco e a trovare spesso la via della rete. Marcatura invece trovata dai padroni di casa, che hanno punito una ingenuità del portiere sassarese Salvato al rinvio: il pallone è arrivato ad uno degli avversari, Tascone, che con un tiro dai trenta metri ha insaccato la porta sguarnita. Era il 38’ del primo tempo.

L’assalto all’arma bianca nel finale di gara infine non ha premiato una Torres generosa ma anche poco concreta sotto porta.

(Foto credit: pagina Fb Torres Calcio)

