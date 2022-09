Attivare urgentemente le procedure organizzative e di assunzione per il potenziamento del personale infermieristico e oss nelle strutture delle Aziende socio-sanitarie locali: lo chiede una mozione rivolta al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu, primo firmatario Daniele Cocco, del gruppo Liberi e Uguali Sardigna – Articolo 1 – Demos -Possibile.

“L’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid ha messo in evidenza le fragilità del sistema sanitario regionale – si legge nel documento sottoscritto anche dagli altri consiglieri del gruppo Eugenio Lai, Laura Caddeo e Maria Laura Orrù -, dovute principalmente alla progressiva riduzione del personale sanitario (blocco del turnover) e ai continui ridimensionamenti dei servizi assistenziali e sanitari in tutti i territori, specialmente in quelli più interni della Sardegna”.

La situazione del personale è drammatica: “Ad oggi risultano bloccate tutte le procedure di mobilità interaziendale del personale dipendente delle Asl del Sistema sanitario regionale, non risultano ancora attive le procedure per la stabilizzazione del personale precario e non risulta ancora bandito il concorso regionale per l’assunzione degli OSS a tempo indeterminato”.

Considerata anche la situazione di “grave situazione di disagio in cui opera tutto il personale sanitario assunto a tempo indeterminato presso le strutture del SSR, impegnato nei reparti con intolleranti carichi di lavoro e, spesso, senza poter fruire dei necessari turni di riposo”, dicono i consiglieri LADP, è dunque urgente e quanto mai necessario che la Regione si attivi affinché “il personale infermieristico e oss delle Asl del Sistema Sanitario Regionale possa accedere in maniera concreta all’istituto della mobilità interaziendale, siano attivate tutte le procedure assunzionali che consentano la stabilizzazione del personale infermieristico e oss assunto con contratto flessibile dalle Aziende sanitarie durante l’emergenza Covid-19 e siano effettuati concorsi e selezioni straordinarie già programmate per reclutare nuovo personale infermieristico e OSS a tempo indeterminato”.

