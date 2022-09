In questi tempi di carovita per le famiglie è necessario trovare punti vendita economici in cui fare la spesa. Ma quali sono gli esercizi dove a Cagliari si può risparmiare di più? Lo ha stabilito una analisi della associazione Altroconsumo, che ha meticolosamente scandagliato oltre 1.100 punti vendita della grande distribuzione in Italia analizzando i prezzi di più di 1,6 milioni di articoli (126 categorie di prodotti, tra alimentari, per la cura della persona, della casa e pet food).

Dall’indagine dell’associazione di consumatori emerge la possibilità di cospicui risparmi per una famiglia di quattro persone facendo la spesa nei discount meno cari. Ad esempio – secondo Altroconsumo – facendo la spesa nelle catene Aldi ed Eurospin e comprando i prodotti più economici in assoluto una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat).

L’indagine annuale sui prezzi della grande distribuzione – che individua super, iper e discount meno cari livello nazionale compara gli esercizi di 67 città.

Quanto a Cagliari Altroconsumo indica quattro esercizi che possono consentire alle famiglie cagliaritane un risparmio massimo di 566 euro all’anno. Si tratta degli esercizi Superpan di Santa Gilla e via Figari e degli Iperpan di Viale La Plaia e viale Marconi.

Se complessivamente i risparmi possono arrivare fino a 3.350 euro all’anno scegliendo i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici, è comunque possibile limitare i costi anche acquistando i prodotti a marchio del distributore. Secondo l’indagine, un single spende mediamente 5.300 euro all’anno per la spesa, mentre una coppia con due figli la spesa arriva a 8.550 euro.

Inoltre si evidenzia una grande differenza tra le zone d’Italia: il Centro-Sud è la zona in cui in generale si spende di più per fare la spesa presso i supermercati e gli ipermercati.

Curiosità: confrontando i prezzi con lo scorso anno è emerso che la grande distribuzione, in media, ha aumentato i prezzi del 2,6%, ma sono stati i discount a registrare l’aumento maggiore (5,2%) anche se in termini assoluti restano più economici rispetto a super e Iper market (questi ultimi hanno mantenuto i prezzi praticamente stabili).

