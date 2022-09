Cambio di guardia alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Alghero. Il Capitano Pietro Barrel lascia l’incarico e al suo posto arriva il Capitano Michele Marruso.

Il passaggio del testimone è avvenuto stamattina nel corso della visita a Porta Terra, dove i due esponenti dell’Arma sono stati ricevuti dal Sindaco Mario Conoci.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha espresso il ringraziamento a Pietro Barrel per il lavoro svolto in questi tre anni – è arrivato nella Riviera del Corallo infatti ad ottobre 2019 – e per la collaborazione sempre dimostrata nei confronti dell’Amministrazione sui temi della sicurezza e della promozione della legalità, ma soprattutto nel periodo segnato dall’emergenza sanitaria del Covid, in cui l’attività degli uomini del Comando di Alghero è stata importante. La sua prossima destinazione è in Campania, nella Compagnia di Castello di Cisterna, nell’area metropolitana di Napoli.

Arriva da Locri, invece, il Comandante Marruso, al quale il Sindaco ha augurato il benvenuto ed assicurato la massima collaborazione dell’Amministrazione, in continuità con quanto avvenuto finora.

