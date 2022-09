Nella sola Sardegna circa 175mila famiglie, ovvero quasi 387mila persone, sono a rischio povertà energetica. In pratica, in media circa una famiglia su quattro rischia di avere serie difficoltà economiche ad affrontare l’autunno e l’inverno con gli attuali costi energetici.

Lo attesta uno studio della Cgia di Mestre, secondo cui in tutta Italia 9 milioni di persone sono a rischio di povertà energetica e ben 4 milioni di famiglie italiane tra poche settimane non potranno permettersi il riscaldamento di casa, la bolletta della luce o il gas per cucinare.

Lo rende noto Impegno Civico che si impegna a portare in Consiglio dei ministri un decreto Taglia Bollette per ridurre dell’80% i costi energetici delle famiglie del ceto medio e in povertà, come già previsto di fare per tutte le imprese, dai piccoli bar alle grandi aziende manifatturiere.

“Un provvedimento di emergenza – spiega in una nota il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio – che coprirà almeno l’arco di un trimestre, da ottobre a dicembre. Impegno Civico lavora per proteggere gli italiani da un autunno che si annuncia difficilissimo sotto il profilo del caro prezzi e del caro energia”.

“Abbiamo analizzato la situazione conti alla mano: in attesa di riuscire a ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, possiamo e dobbiamo ridurre dell’80% le bollette sia per le tutte le imprese sia per le famiglie, quelle in maggiore difficoltà economica e quelle del ceto medio. Con il decreto Taglia Bollette i cittadini pagheranno soltanto il 20% dei consumi energetici, che si tratti di persone single, famiglie, negozi o fabbriche. Siamo in emergenza e dobbiamo rispondere con misure all’altezza di questa emergenza. I soldi per farlo ci sono: 13,5 miliardi di euro per coprire la parte che riguarda le imprese e circa la metà il costo per la parte dedicata alle famiglie. Li prenderemo dagli extraprofitti delle imprese energetiche, dal maggiore incasso per Iva e accise che lo Stato ha registrato per via dell’inflazione e della crescita economica”.

