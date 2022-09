“Migliaia di famiglie di militari e civili, utenti di alloggi della Difesa a loro regolarmente assegnati e che ne mantengono la conduzione in virtù di norme in vigore da anni, diventano oggetto di sfratto per effetto del Decreto Ministeriale 420. Si tratta di famiglie di utenti, in pensione o in servizio, alle quali è riconosciuta da tempo la condizione di categoria protetta, in quanto portatori di handicap gravi, coniugi separati o divorziati, titolari di redditi medio bassi, ma comunque in regola con il pagamento dei canoni”.

Lo denuncia Andrea Frailis, parlamentare sardo componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, in relazione al Decreto Ministeriale depositato in Parlamento il 10 agosto, che annulla le norme precedenti colpendo categorie già protette in quanto più deboli, che diventano così oggetto di sfratto.

“La particolare situazione in cui si trovano gli organismi Istituzionali impedirà, di fatto, al Parlamento un esame approfondito dello schema di Decreto e dell’accoglimento della richiesta di Audizione, già inoltrata dai Rappresentanti degli inquilini, alle Commissioni Competenti – scrive Frailis – . In quasi tutte le grandi città ci dobbiamo confrontare con situazioni di emergenza abitativa molto serie. Non è assolutamente il caso di aggiungerne delle altre per ragioni di carattere amministrativo che possono trovare soluzione senza generare altri sfratti. Comunque andrà a finire la discussione su questo decreto ministeriale della Difesa, bisognerà rimetterci le mani. Nessuna famiglia, soprattutto in un momento così difficile, e che sia in regola con i canoni richiesti può essere sfrattata”.

