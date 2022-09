“Il nuovo Parlamento e in primo luogo il nuovo Governo devono mettere tra le priorità la fornitura di gas per la Sardegna: è il presupposto per evitare che la nostra isola faccia altri passi indietro sulla via della deindustrializzazione e della perdita di posti di lavoro. Le speranze che avevamo tenuto aperte a Portovesme non devono essere tradite. Vigileremo affinché siano dati tempi certi per creare le condizioni che consentano a Euroallumina di ripartire. Senza gas in Sardegna non c’è transizione di alcun tipo, né energetica né industriale né ambientale”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), rispondendo all’allarme dei sindacati riguardo il polo industriale di Portovesme nel Sud Sardegna.

