“Stamattina ho accolto con molto piacere l’arrivo di Sebastiano Dessenay e Paolo Massenti nostro territorio. Dopo aver attraversato in bicicletta tutti i Comuni della Sardegna sono arrivati anche a Elmas e ci hanno portato una lettera. Ci chiedono di impegnarci a piantare uno o più alberi in onore della #Route377 il progetto sostenibile e di sport estremo che ha visto questi ragazzi impegnati per due settimane a compiere in bici più di 4000km”. Così la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù ha accolto il ciclista amatoriale impegnato in un progetto molto ambizioso: percorrere in bici tutti i 377 comuni sardi in 14 giorni.

L’iniziativa ha anche una forte impronta ecologista: intende sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini sulla tematica ecologica della fragilità dell’ecosistema bosco e degli incendi, piaga che di anno in anno riduce la presenza di alberi in Sardegna.

Per questo, è stata consegnata a mano una lettera in ogni Comune chiedendo all’amministrazione comunale un gesto simbolico: l’impegno a piantare nel proprio territorio comunale uno o più alberi a ricordo della impresa ciclistica Route 377. Lungo l’itinerario percorso da Paolo Massenti, Sebastiano Dessanay ha “bombardato” alcuni terreni con “munizioni verdi” contenenti semi di facile attecchimento, un gesto concreto per rinverdire i territori sardi.

“Queste iniziative sono preziosissime per dimostrare quanto la nostra Terra sia perfetta per un turismo sostenibile, sportivo e di qualità. Bravi!”, ha concluso la sindaca Orrù.

Nella serata di ieri il traguardo. “Route 377, il percorso ciclistico ad anello che unisce tutti i 377 comuni dell’isola, si conclude al Comune di Cagliari, un’esperienza coinvolgente che mi ha permesso di scrivere una nuova pagina di ciclismo isolano a colpi di pedale”, ha scritto Massenti sulla sua pagina Instagram. “Una vittoria personale che assume un peso specifico speciale al pensiero che 8 mesi fa non sapevo neanche camminare – ha aggiunto -, ma questo ora non importa, ora l’importante è che sia qui, sopra questa gradinata dopo attraversato tutta l’isola, dopo aver pedalato per 4.100 km scalando 56.000 mt di dislivello in 389 ore totali di cui appena 211 le ore effettive”, “Insomma – ha concluso – 2 settimane per vivere la mia sardegna a 377º. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, che mi sostengono e che mi sosterranno nelle prossime sfide future”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it