Aumentano del 63,3% in un anno le esportazioni della Sardegna. Dai 3,3 miliardi di euro del 2020 l’isola passa ad oltre 5,5 miliardi di euro nel 2021: un incremento eccezionale che la rende la regione italiana con la maggior crescita su base annua. L’export sardo ha contribuito al raggiungimento dei 516 miliardi di valore complessivo nazionale del 2021, anno in cui si è registrato il record assoluto.

“Sono davvero orgoglioso dei dati record che arrivano dai dati sulle esportazioni della Sardegna . scrive Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico -. Le aziende sarde hanno incrementato le esportazioni anche nel primo trimestre di quest’anno, con un +35,6% molto confortante. Segno che il Patto per l’Export, una strategia innovativa che ho fortemente voluto per rilanciare il Made in Italy nel mondo durante la pandemia, sta dando i suoi frutti”.

“In questa fase resa ancor più complicata dal forte rincaro dei costi energetici, il nostro obiettivo è continuare a sostenere gli ottimi risultati ottenuti dalle imprese – prosegue il ministro -. In attesa di spuntare a livello europeo il tetto massimo al prezzo del gas, noi di Impegno Civico abbiamo assunto l’impegno di approvare un decreto Taglia Bollette appena insediato il nuovo governo. Abbasseremo le bollette dell’80%, almeno fino a fine anno, a tutti gli esercizi commerciali e a tutte le aziende, grandi e piccole. L’alternativa è far sprofondare altre 120.000 imprese – con le conseguenze che tutti noi possiamo immaginare – e bloccare il meccanismo virtuoso innescato con il Patto per l’Export. Con questo prezioso strumento abbiamo sperimentato con successo un metodo di lavoro che non solo funziona, ma fa bene a tutto il Sistema Italia e vogliamo estendere ad altri settori, soprattutto pensando alle sfide che ci attendono per attuare gli investimenti del Pnrr. Il Patto per l’Export è, a tutti gli effetti, un volàno per l’economia del Paese, una ragione in più per continuare a far sentire lo Stato accanto agli imprenditori sardi in questa fase complicatissima, anche aiutando chi finora esportava in Russia a trovare nuovi sbocchi di mercato in altri Paesi. Da parte nostra, come Impegno Civico, continueremo lungo la strada tracciata con concretezza e responsabilità. Per noi parlano i fatti: la propaganda la lasciamo a chi non ha risultati tangibili da raccontare”.

