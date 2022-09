Fino a domani 8 settembre si svolgerà in Ogliastra, nei paesi facenti parte della Blue Zone sarda, lo shooting fotografico del maestro Oliviero Toscani che per l’occasione andrà di casa in casa nei Comuni di Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei, a fotografare i centenari e gli ultranovantenni dentro le proprie mura domestiche.

Il creatore del progetto “Razza Umana – Human Race”, uno dei fotografi più innovativi di sempre a metà strada tra arte, moda e comunicazione ha accolto di buon grado l’invito del regista Pietro Mereu, presidente dell’associazione culturale Mater Dea, affiancato dalla vicepresidente Ludovica Piras, per fotografare i centenari di una della cinque Blue Zone con il record mondiale di longevità.

“Cento, cento anni! un miraggio che però mette anche una certa paura, pur essendo il sogno di tutti arrivare a questa età. I centenari mi incutono un senso di quiete, forse perché dimostrano di non voler ottenere di più dalla vita di ciò che hanno già avuto. Stranamente trovo che si assomigliano fra loro, mi danno l’impressione di appartenere a una comunità di extraterrestri, hanno un’ aria mista di passato di futuro. Sono sicuramente degli esseri umani molto affascinanti” afferma Toscani.

Il progetto fotografico si avvale del patrocinio dei comuni della Blue Zone d’Ogliastra: Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Talana, Urzulei e Villagrande Strisaili e del sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.

“Sono tanti i fotografi che si sono cimentati nel ritrarre i centenari sardi, ma io ho sempre pensato che ci volesse un progetto comune e un grande maestro che li ritraesse. È così che ho voluto contattare Toscani. Lui ha sposato subito il progetto raccontandomi che in uno dei suoi primi lavori aveva ritratto ad Arles la donna più vecchia del mondo Jeanne Calment, vissuta fino a 122 anni, che da bambina puliva i pennelli di Van Gogh” afferma Mereu.

