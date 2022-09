L’associazione Amici del Giardino di Sardegna, in collaborazione con Gianluigi Bacchetta docente di Botanica Sistematica all’Università degli studi di Cagliari e direttore dell’Orto Botanico di Cagliari, Felice di Gregorio già docente di Geologia Ambientale dell’Università di Cagliari, Emanuela Abis docente di Pianificazione Urbanistica all’Università di Cagliari, Valeria Panizza docente di Geografia del Paesaggio e direttore del dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, organizzano e promuovono l’evento di presentazione della “Carta dei Comuni custodi delle dune costiere mediterranee”, in coerenza con i principi ispiratori della Convenzione europea del paesaggio e nell’ambito di una iniziativa ideata durante la celebrazione della Giornata nazionale del paesaggio il 14 marzo scorso nel Comune di Pomezia.

In questa occasione si è concretizzata l’idea di elaborare una “Carta dei Comuni custodi delle dune costiere mediterranee” a cui far aderire tutte le amministrazioni locali che hanno a cuore tali ambienti, delicati, fragili e sensibili, lungo le nostre coste.

Il progetto ha lo scopo di far sottoscrivere, dalle amministrazioni locali, una Carta che unisca tutti i Comuni costieri italiani nei cui territori siano presenti dei campi di dune. Questa Carta raccoglierà e conterrà tutti i principi e le azioni da attivare per la corretta gestione e conservazione degli ecosistemi dunali di grande valore naturalistico, paesaggistico e geoturistico.

L’iniziativa rappresenta quindi un incontro di conoscenza e disseminazione sulle buone pratiche per la gestione e la conservazione degli ecosistemi dunali. A tale scopo si è programmato un percorso di incontri da svolgersi in presenza e on-line in varie regioni d’Italia volti alla stesura di un testo condiviso della Carta, per arrivare entro fine anno alla sottoscrizione della stessa, in un evento nazionale che dovrebbe svolgersi a Pomezia con tutti i sindaci interessati.

Gli Amici del Giardino di Sardegna d’intesa con altri gruppi nazionali che hanno già tenuto analoghe iniziative in Veneto, Abruzzo e Sicilia e ne hanno programmato altre in Sardegna, Sicilia, Lazio e Puglia hanno organizzato un incontro come da programma allegato.

L’evento si terrà a Cagliari l’8 settembre alle ore 17 presso la sala congressi del Parco Naturale Regionale di Molentargius.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it