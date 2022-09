Nella serata di ieri è arrivato uno scossone che ha fatto tremare la casa della Lega in Sardegna. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde si è dimesso dal suo incarico e dal partito.

In realtà, la notizia circolava ufficiosamente da qualche tempo, in seguito all’addio di altri esponenti leghisti sardi.

La ragione va ricercata nelle prossime elezioni poltiiche del 25 settembre, per cui Todde era stato candidato nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per la Camera. Alla fine, però, si è optato per Dario Giagoni, mentre per il Senato è stata candidata la senatrice uscente Lina Lunesu, capolista nel proporzionale.

Per lo stesso motivo hanno lasciato il partito e gli incarichi nel gabinetto dell’assessorato la sua segretaria particolare Lidia Palma e il suo consulente ed ex vicedirettore della Lega Massimiliano Piu.

“Tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile, tranne Matteo Salvini”, ha commentato Dario Giagoni.“Spiace che qualcuno pensi più alla poltrona che al bene dei sardi e della Sardegna – ha aggiunto -. A breve sarà indicato il nome del sostituto assessore”.

