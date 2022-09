“Da presidente del Consiglio ha tradito l’insularità e ora vorrebbe appropriarsi di una bandiera di tutti i sardi”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, replica alle dichiarazioni del segretario dem Enrico Letta.

“Lui e Renzi – evidenzia Cappellacci – hanno negato ai sardi le accise, con la servile complicità del PD isolano. A ridosso delle elezioni parla di continuità territoriale ma sempre lui e i suoi l’hanno cancellata dalle rotte aeree che collegano la Sardegna con Napoli, Bologna, Verona e Torino. Ed era sempre Letta il presidente del Consiglio quando battemmo lo Stato centrale davanti ai giudici costituzionali per contestare l’esclusione illegittima della Sardegna dalle decisioni sulla continuità marittima”.

“Infine – ha evidenziato Cappellacci- come non ricordare la richiesta di rispettare le sentenze della Corte Costituzionale sulle risorse spettanti alla Sardegna, ignorata dal Governo Letta e poi chiusa con diversi miliardi in meno per la nostra isola a causa dell’accordo-patacca Pigliaru-Renzi? Letta stia sereno – ha concluso Cappellacci-, ad attuare l’insularità ci penseranno i sardi”.

