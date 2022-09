Non ci sarà alcuna sostituzione dell’assessore ai Trasporti. Dopo le dimissioni di Giorgio Todde sarà il presidente della Regione Christian Solinas ad assumer l’interim dell’assessorato.

“Prendo atto delle dimissioni dell’assessore Todde e assumo l’interim dei Trasporti”, ha spiegato Solinas ai microfoni del Tgr Rai, annunciando che la sostituzione sarà eventualmente discussa dopo la tornata elettorale del 25 settembre quando gli equilibri della Giunta potrebbero essere rimessi in discussione e potrebbe esserci qualche altra casella da riempire. Al posto del dimissionario Todde la Lega aveva comunque già indicato il nome dell’attuale capogruppo in Consiglio regionale, Pier Luigi Saiu.

Proprio la mancata candidatura alle politiche ha scatenato la decisione di Todde di lasciare l’incarico in Giunta e anche la Lega. L’assessore ai Trasporti era stato inizialmente candidato nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per la Camera. Alla fine, però, il partito aveva scelto Dario Giagoni, mentre per il Senato era stata candidata la senatrice uscente Lina Lunesu, capolista nel proporzionale. Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, avevano lasciato il partito e gli incarichi nel gabinetto dell’assessorato la segretaria particolare di Todde Lidia Palma e il suo consulente ed ex vicedirettore della Lega Massimiliano Piu.

